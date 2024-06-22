D.O都敬秀許願來台進行「小籠包評比之旅」！指導粉絲機場時尚要素

EXO成員D.O都敬秀SOLO來台與粉絲們見面，除了帶來美聲演唱以外，也不忘與粉絲們分享他在拍攝MV以及電視劇時的小趣事，更是親自指導粉絲們應援法，希望大家放聲為他應援。

最近台灣的天氣很熱，都敬秀雖說想要吃點涼爽的食物，不過一抵台還是吃了熱騰騰的牛肉麵以及他最愛的小籠包。相隔了將近6年才再度來台，都敬秀表示真的非常想念台灣美食，尤其是小籠包，更是希望有機會能夠吃遍所有好吃的小籠包，進行一個台灣小籠包的評比排名，讓大家感覺到他對小籠包的熱愛。也有粉絲們推薦他嘗試臭豆腐，都敬秀也表示願意嘗試看看。



都敬秀也說明了自己的機場時尚，入境時的照片看起來就像一般大學生，穿著棉質T恤與短褲加上球鞋的打扮，隨身包包裡看起來也沒有太多物品。對此D.O更告訴大家包包裡面只帶著錢包以及常備藥品，感冒藥以及鎮痛劑等等，另外他最愛的護唇膏與手機則是放在口袋裡。他說自己平時出門不愛帶太多物品，還很自豪地告訴粉絲們「這才叫時尚，大家明白嗎？」相當逗趣。



都敬秀也公開自己平時的購物習慣，如果是衣服類的，喜愛的棉質上衣他會一次買10件一模一樣的，穿了一陣子如果舊了也會一起整批換掉，所以大家可能會以為他常常穿一樣的衣服。如果像護唇膏類的東西，他歸類為生活必需品，所以就會以囤貨的方式來購買，在家裡準備相當多的庫存。



都敬秀為了本次見面會，也親自畫了6款花朵作為一個個環節的代表，相當有心。他也與粉絲們分享最近拍攝MV的照片，兩張他坐在浴缸裸著上半身的出浴照引發粉絲們的尖叫，都敬秀表示這是工作人員臨時提議想留下的畫面，沒想到大家看見他脫衣服反應這麼熱烈。接下來D.O也進行清唱環節，準備了很多自己以及其他流行歌曲，隨機抽出並且清唱給大家聽，讓大家沉浸在他的美聲中。



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞