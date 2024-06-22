網友目擊李秀滿現身上海街頭，身邊跟著多名男生！要打造新男團嗎

李秀滿，韓國K-POP屆傳奇式人物，作為三大社SM娛樂的創始人，去年3月他與SM精英團隊爭權失敗後退出公司，由於競業條款，他被禁止3年內不得開設娛樂公司，暫停了韓國本土的所有活動。 今年初，72歲的李秀滿申請了「A20 Entertainment（A20娛樂）」商標，正式開啟了海外活動。

李秀滿的回歸消息令K-pop粉絲們充滿期待。 日前，中國SNS微博上有不少網友分享了在上海目睹到李秀滿的照片。照片中，李秀滿和創作了許多熱門歌曲的作曲家俞永鎮一同出鏡，還可以看到一群男學生手拿雪糕跟隨李秀滿身後。 在另一張照片中，李秀滿坐在桌子旁與正在吃雪糕的男孩們一起說笑。



中國網友們聲稱，與李秀滿一起被拍到的男孩們是李秀滿選拔的中國練習生。 當地網友們大讚李秀滿培養藝人的眼光，紛紛表示：「他的感覺還在」、「他怎麼這麼擅長發掘出這麼多帥小夥子」、「完美的SM標準」、「如果是李秀滿的偶像團體，我會相信並等待他們的出道」、「照片中的孩子們到了出道的時候，正好是韓國的競業禁令解除時」、「希望他繼續做他喜歡的事情」等。

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