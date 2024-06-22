网友目击李秀满现身上海街头，身边跟著多名男生！要打造新男团吗

李秀满，韩国K-POP届传奇式人物，作为三大社SM娱乐的创始人，去年3月他与SM精英团队争权失败后退出公司，由於竞业条款，他被禁止3年内不得开设娱乐公司，暂停了韩国本土的所有活动。 今年初，72岁的李秀满申请了「A20 Entertainment（A20娱乐）」商标，正式开启了海外活动。

李秀满的回归消息令K-pop粉丝们充满期待。 日前，中国SNS微博上有不少网友分享了在上海目睹到李秀满的照片。照片中，李秀满和创作了许多热门歌曲的作曲家俞永镇一同出镜，还可以看到一群男学生手拿雪糕跟随李秀满身后。 在另一张照片中，李秀满坐在桌子旁与正在吃雪糕的男孩们一起说笑。



中国网友们声称，与李秀满一起被拍到的男孩们是李秀满选拔的中国练习生。 当地网友们大赞李秀满培养艺人的眼光，纷纷表示：「他的感觉还在」、「他怎么这么擅长发掘出这么多帅小伙子」、「完美的SM标准」、「如果是李秀满的偶像团体，我会相信并等待他们的出道」、「照片中的孩子们到了出道的时候，正好是韩国的竞业禁令解除时」、「希望他继续做他喜欢的事情」等。

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