[有片]邊佑錫登上菲律賓新聞台報導，FM當日卻因身體不適而自責表現不佳，現場情緒難平復而爆哭！

因演出《背著善宰跑》而人氣席捲全球的演員邊佑錫，也趁勢舉辦亞洲巡迴粉絲見面會《Summer Letter》，行程從6月8日台北場起跑，6月14日與15日緊接著曼谷2場，結束後更直接飛往米蘭參加PRADA時裝週活動，接著直接飛往菲律賓馬尼拉進行6月22日的見面會。

6月21日菲律賓GMA新聞台，也報導邊佑錫抵達菲律賓並即將舉辦見面會的消息，也介紹他所演出的作品《背著善宰跑》在全亞洲掀起旋風，並且當日他抵達時機場也擠滿了接機人潮，想要一睹邊佑錫的巨星風采。新聞中更報導邊佑錫在記者會現場準備了許多黃色玫瑰花，一一贈送給當日與會的記者們，展現親切又體貼的魅力。



對於記者們的提問，被問到如何適應最近的火爆人氣？邊佑錫表示每天的日常生活總是令他驚訝，他抵達時也在機場看見了接機人潮，感覺嚇了一跳，能夠舉辦這樣的記者會，對他來說也是夢想成真，雖然還不太習慣這樣的關注，但的確是他所盼望的夢想。也希望大家多多關注他將在幾個月後公開的最新作品。



記者會上邊佑錫也不忘感謝粉絲支持《背著善宰跑》，他表示大家付出了時間與金錢，希望所有粉絲們都能帶著美好的回憶回家，也希望大家跟他能夠共同度過美好的時光。不過前一日才這麼說的他，在6月22日晚間的見面會現場卻因為身體不適，覺得沒能表現出最好的一面給粉絲們，在舞台上激動落淚，久久說不出話來。

在馬尼拉場FM接近尾聲時，粉絲們送上應援影片與蛋糕，並且全場合唱著「陣雨」，原以為感性的邊佑錫又再度被感動到哭了，雖然他在胸前比出大大一個X表示不要哭，但要開口時仍然哽咽說不出話來，雖然他頻頻轉身想讓自己冷靜，此時才說出「其實今天身體有一點不舒服」，粉絲們在台下大喊「不要哭」並為他加油，邊佑錫仍然難以平復心情，幾度要開口卻還是無法，甚至蹲下去躲在蛋糕後面，還握緊了拳頭，後來轉身後他說「原本該跟大家一起享受的，但我卻是這副模樣……」自責表現不佳，對粉絲感到抱歉。



可能因連日來的行程，讓邊佑錫難以適應爆紅生活，自台北場、曼谷場、米蘭時尚週再來到馬尼拉場，幾乎沒能好好休息，連劇組的獎勵休假都無法參與。接下來邊佑錫在6月28日還將進行印尼雅加達場，30日新加坡場，7月6日與7日的首爾場，7月14日的香港場，在火爆人氣下也希望他能夠盡快恢復體力，消化後續的行程。



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