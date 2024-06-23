具荷拉哥哥透露保險櫃失竊細節：手機沒丟但無法開啟，櫃中物品惹人淚目！嫌犯畫像首度公開

昨日（6月22日）播出的SBS節目《想知道真相》回顧了具荷拉保險箱失竊事件，具荷拉哥哥接受時透露當時細節，還公開了嫌犯畫像。

具荷拉哥哥具浩仁回憶道，具荷拉過世後他為妹妹做完尾七，於2020年1月13日返回故鄉，隔日具荷拉家就失竊。 14日零點15分，一名男子爬墻通過2樓陽台進入具荷拉家，只偷走保險箱沒有動其他物品。 警方進行了9個月以上的搜索，但未能抓住嫌犯。



這件事重新受到關注是因為BBC不久前對「Burning Sun事件」進行了重點報導，不僅公開韓國媒體未曾透露的對話細節，亦首次透露具荷拉在揪出受賄警察的過程中起到決定性作用。 具浩仁看過報導後感慨妹妹給社會留下了很好的影響，亦後悔當時沒有多陪陪她。

很多人以為具荷拉的手機隨著保險箱一起被盜，好消息是具浩仁為了查看妹妹是否有留下遺書早已打開保險箱，並將包括手機在內的重要物品全部拿走，所以盜竊偷走的只是一個空箱子。 具浩仁：「偷走故人的物品，不可原諒。 手機已放到能解鎖密碼的地方，等到技術足夠發達就會解開。」



具荷拉生前常請朋友來家裡玩，所以很多人知道具荷拉家密碼，具浩仁在妹妹去世後立即換了密碼。保險箱中的物品內容令人心碎， 具浩仁：「有人以為裡面有跟Burning Sun相關的東西，但其實只有我在軍隊裡給妹妹寫的信、妹妹從她教的學生那裡收到的信、所屬社合約及結算文件、房產證，以及五六部手機。」

此外，節目還首次公開了嫌犯還像。 當時嫌犯帶著帽子和口罩，監視器拍到的畫面也不清楚，最近節目組與專家合作還原出嫌犯肖像，是一名身高170cm左右、窄臉高鼻、顓骨和下巴突出、約30歲出頭的男性。



據犯罪科學研究所所長分析，嫌犯沒有啟動大門密碼鎖就輸入密碼導致開門失敗，顯示嫌犯知道密碼但不知使用方法，很可能是受人委託犯案，並不認識具荷拉。

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