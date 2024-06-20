【韓網熱門】比選秀時期變好看超多的偶像

《LOUD》時期：





《BOYS PLANET》時期：



現在：





他就是ONE PACT成員李藝譚

韓國網友評論：

1. 完全變成另一個人

2. 究竟躺了多少次冰冷的手術臺...

3. 這程度已經值得祝賀而非嘲諷... 不是普通的變好看，而是很自然地變成偶像圈有需求的長相...

4. 真的好羨慕，太自然了

5. 醫生的審美也好棒啊...

6. 真的變很多，不是所有人整形都能有這樣的結果

7. 像Ricky、Young K、具廷謨的集合體

8. 真的很棒，男偶像也應該努力啊

9. 講真的，男人也去整形吧，真的變好帥...

10. 終於明白男人們為何說女人就算看得出整形痕跡也非常好kkk

11. 至少躺過3次手術台吧，雙眼皮、鼻子、顴骨kkkk但真的很成功，他應該每逢春節中秋都去給院長醫生行大禮

12. 這是我見過整形最自然最成功的人... 精準變成了偶像面相

13. 我認為外貌管理也是一種努力，對他更有好感了

14. 應該是減肥了很多，好厲害

15. 做出了削骨的努力啊... 一定會成功的

16. 感覺他過上了新的人生，連我都感到滿足kkkk

17. 藝譚實力很強的，希望他有好的發展

出處：https：//theqoo.net/hot/3285570306，https：//pann.nate.com/talk/372724652

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