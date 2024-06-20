【韩网热门】比选秀时期变好看超多的偶像

《LOUD》时期：





《BOYS PLANET》时期：



现在：





他就是ONE PACT成员李艺谭

韩国网友评论：

1. 完全变成另一个人

2. 究竟躺了多少次冰冷的手术台...

3. 这程度已经值得祝贺而非嘲讽... 不是普通的变好看，而是很自然地变成偶像圈有需求的长相...

4. 真的好羡慕，太自然了

5. 医生的审美也好棒啊...

6. 真的变很多，不是所有人整形都能有这样的结果

7. 像Ricky、Young K、具廷谟的集合体

8. 真的很棒，男偶像也应该努力啊

9. 讲真的，男人也去整形吧，真的变好帅...

10. 终於明白男人们为何说女人就算看得出整形痕迹也非常好kkk

11. 至少躺过3次手术台吧，双眼皮、鼻子、颧骨kkkk但真的很成功，他应该每逢春节中秋都去给院长医生行大礼

12. 这是我见过整形最自然最成功的人... 精准变成了偶像面相

13. 我认为外貌管理也是一种努力，对他更有好感了

14. 应该是减肥了很多，好厉害

15. 做出了削骨的努力啊... 一定会成功的

16. 感觉他过上了新的人生，连我都感到满足kkkk

17. 艺谭实力很强的，希望他有好的发展

出处：https：//theqoo.net/hot/3285570306，https：//pann.nate.com/talk/372724652

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