《逃走》李帝勳拜託化妝團隊把自己弄醜！自曝已看過《信號2》劇本！感嘆「金銀姬超越金銀姬」

演員李帝勳近日因宣傳即將於7月3日上映的電影《逃走》而進行多場訪談，提到他自己看過了《信號2》的劇本並且給了個「瘋了」的評語。

李帝勳在本次的電影新作《逃走》與具教煥合作，飾演一位從北方想要逃往南韓的「北韓」軍人林圭南。李帝勳也設身處地的思考為什麼圭南明明有著退伍後的生活計畫，又為何要盡力逃跑？也許為的就是逃離這既定的生活框架，朝向自由的夢想目標前進吧。



李帝勳的皮膚一向白皙透亮，但圭南這個角色卻必須黝黑並疲憊，這也讓李帝勳愛上這樣的反差表現，很努力讓自己變黑，他也提到一般在拍攝過程中一有時間就去照鏡子，但這次的角色圭南讓他不用在意外表，反而想看自己夠不夠「醜」，如果太乾淨的話，李帝勳還會跑去找化妝團隊，請大家幫他「變醜」。



除了宣傳新電影作品《逃走》外，更對於自己回歸小螢幕的《信號2》以及《模範計程車3》李帝勳也表達與觀眾一樣充滿期待。雖然《信號2》李帝勳只看過了少量的劇本，但他卻驚嘆這劇本「瘋了」，應該會展現出超乎大家所想像的內容，也大讚並不只是「金銀姬就是金銀姬」的程度，而應該是「金銀姬超越金銀姬」的程度才對。



還記得在去年的釜山影展前夕，李帝勳突然傳出緊急送醫的消息，原來他罹患了缺血性大腸炎，痛的程度連能夠注射的鎮痛劑都已經失靈，後來緊急進行手術，當時還必須在死亡同意書上簽名，讓他感覺「原來有可能在這裡結束生命啊」，腦中還上演人生走馬燈，後來順利結束手術甦醒，讓他相當慶幸，但覺得自己似乎沒有享受人生，感到有點委屈。



雖說要享受人生，李帝勳卻在大病痊癒後繼續投入工作，讓大家都笑了起來，李帝勳說雖然感覺很對不起自己的身體，但很多工作都已經是既定的行程，所以不太能隨意休息，於是他告訴大家他尚未實現「隨心所欲地享受生活」這一點囉！



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