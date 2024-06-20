「偶像運動會」今年中秋節重新舉辦，新增高爾夫！韓網友不滿：宛若大型聯誼現場的節目為什麼還要辦？
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「偶像運動會」今年中秋節重新舉辦，新增高爾夫！韓網友不滿：宛若大型聯誼現場的節目為什麼還要辦？

明星   2024年6月20日   星期四10:45   Tracy  

（封面圖源：FB@WE_THE_BOYZ、MBC）

MBC電視台招牌節目「偶像運動會」時隔兩年再次舉辦，今年「偶像運動會」將與中秋節一起來臨。

據韓媒《NEW 1》獨家報導，今年的「偶像運動會」計畫在8月初進行錄製，目前正在就各個運動專案邀約偶像團體成員中。 據悉，今年的節目除了以往的室內足球、接力賽等專案之外，還新增了高爾夫球比賽。

「偶像運動會」自2010年中秋節開始，成為每年中秋特別節目，受到廣大觀眾的熱愛。 近幾年由於COVID-19的影響，2020年春節特輯后不得已中斷節目。 2022年中秋節「偶像運動會」再次回歸，不過之後因網路上過高的「擔心愛豆參加比賽時受傷」、「偶像運動會根本就是愛豆界的相親大會」等聲音，該節目又沉寂了兩年。

相關消息一出即刻在韓國交流網站theqoo上引爆熱議，網友們一面倒地反對節目再開，紛紛表示：「一起抵制吧」、「已經有不止一位藝人說過那種場合就是大型聯誼現場，作為粉絲的我無法接受該節目」、「都沒什麼收視率，為什麼還要辦」、「又要讓粉絲出錢出力出時間嗎？」 、「為什麼要重新舉辦啊???」 、「我本命從沒有上過這個節目，希望這次也不要來」、「瘋了，我本命是新人，肯定要去的」、「又來了又來了，把粉絲當成人質」、「雖然我很討厭，不過近期能讓中小型團隊出名的節目似乎只有這個了」、「我的本命100%要去參加，瘋了瘋了」等。

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