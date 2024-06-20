[有片]邊佑錫連兒子的名字都取好了！男神時尚專訪回答超認真！公開最愛飲料與最愛穿搭法！

近日人氣爆棚的大勢演員邊佑錫，登上時尚雜誌BAZAAR的七月號封面，該品牌更是推出四款不同的畫報封面，讓粉絲們選擇困難。日前也公開男神的問答訪談，邊佑錫面對所有題目都真摯的回答著，讓大家更喜歡他。

時尚雜誌事前收集了粉絲們對邊佑錫好奇的問題，沒想到光收件就超過2000個以上，於是編製成一本「知道了會很有用的 邊佑錫百科辭典」請他一一回答。每一個問題他都逐字唸出並且用鋼筆在下面寫下答案，超級認真。對於自己190公分的身高，被問到「變矮20cm VS 再長高20cm」讓他難以選擇，最後他選擇再長高20cm，還說著「要高就高個徹底吧！」相當可愛。



其中還有個問題問到，如果未來有兒子要取什麼名字呢？邊佑錫思考了一下，說很多名字加上了「邊」姓就會有點奇怪，所以有點想取單名一個字的，沒想到他竟然搞笑說出「邊信（變身）」，讓全場大笑，之後他還認真引用了一位前輩的名字「邊佑民」，說這感覺跟他自己的名字比較相似，可以考慮。



說到韓國人最愛的泡麵，他也大方分享要煮出好吃泡麵的秘訣，就是水量一定要抓得精準，必須按照包裝上面的水量來放。他也公開自己最愛吃的三種泡麵：辛拉麵、辣火雞麵以及奶油火雞麵，而且一次可以吃2到3包的量左右。到餐廳點飲料的話，邊佑錫則是偏好蜂蜜美式咖啡，如果沒有這款飲料的話，他會選擇冰巧克力。



邊佑錫也時常在IG曬出男友LOOK打扮，他表示自己平時希望穿著能夠輕鬆休閒又漂亮，但這種看似沒打扮卻又有用心的感覺，才是難度最高的，他的秘訣是搭配一些飾品。大家也很關心他的理想型，邊佑錫則再度強調外表會隨著人的內心想法而改變，因此重要的是個性能夠搭配，相處舒服的人，也再度提起與之前一樣的回答，覺得自己有點笨笨的，希望是位聰明的人。



邊佑錫的190公分身高令人羨慕，當然他除了感謝父母的遺傳外，被問到有什麼後天可努力的嗎？他說印象中小時候吃了很多辛奇以及喝了超多的牛奶，還爆料常常吃韓國某品牌的營養軟糖食品，不知道是否對身高有幫助？



邊佑錫相當珍惜目前的人氣，仍然覺得像作夢一樣，雖然不知道下一部作品何時跟大家見面，但仍希望大家能繼續喜愛他的新角色。感謝遇見了善宰，也感謝大家對他的支持。



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