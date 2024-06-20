G-Dragon教授上課照流出？下課後還去了超有名的麵包店買了整整一大包麵包

大學老師G-Dragon（本名權志龍）也逃不過大田聖心堂麵包的魅力，上完课也要去买吗？

前段時間，韓國著名高等學府韓國科學技術院 （ KAIST ） 宣佈任命GD為機械工程系特聘教授，任期為2年。 同時他還被任命為 KAIST 全球大使，計畫為 KAIST 加強海外宣傳做出貢獻。

韓網上出現了目擊到GD講完課後在大田站聖心堂打包麵包的照片。 照片中GD穿著灰色的西裝，戴著一頂黑色的帽子，手臂上拎著整整一大包麵包，雙手放在臉上做鬼臉，不知道是不是因為買到麵包太開心了。 照片公開後，韓網上就掀起了熱議，其實照片並非真實拍攝，而是AI合成，以假亂真的程度令網友震驚。



除此之外，相關IG帳號還公開了多張關於GD當上大學老師之後的各種AI合成照，有他在課堂上講課的照片、因學生把作業文本名稱寫成「無題」而生氣的照片、不用粉筆而用「Get your crayon」上課的照片等等，每一張都超級寫實，讓人聯想到了擔任教授上課時的GD的面貌。



網友們看了照片後紛紛留言稱：「GD很有教授的味道」、「這是真的嗎？ 太像了」、「是權教授啊」、「看到GD買聖心堂麵包，笑瘋了」等。

此外，GD在KAIST的聘用期截止至2026年6月。

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