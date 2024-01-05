MBC除夕特輯定檔，全炫茂主持！招牌節目《偶像運動大會》再缺席，觀眾竟然都支持

受到不少愛豆粉喜愛的「《偶像運動大會》之除夕篇」今年也缺席了。

據jtbc獨家報導稱，MBC除夕飛行特輯將播出《週間胃口研究所-吃什麼呢》，主持人由全炫茂擔任。 某放送界人士透露，該節目還未進行錄製，但節目預計在除夕連休時播出。《吃什麼呢》與平時播出的美食吃播節目不同，是融入了與美食相關的文化故事的脫口秀類型，是繼《週三美食匯》之後再次為觀眾們呈現的知識與美食共存的節目。



此外，MBC節日「常客」、已經播出超10年的招牌節目《偶像運動大會》將缺席今年除夕連休假期，電視台並沒有任何製作計劃，該節目從2022年中秋特輯之後就再未與觀眾見面。



得知這一消息的網友們紛紛表示：「沒有也蠻好的，永遠別拍」、「是沒錢拍了吧」、「每次錄製都有愛豆受傷，不拍就不拍吧」、「愛豆受傷，粉絲還得自費參加，累死了」、「本來就很無趣」、「不知道是愛豆運動大會，還是電視台耍大牌大會了」、「反正我不喜歡本命團參加這種節目」、「其實以前和家人每播必看，自從知道愛豆很辛苦之後，看的時候就很有壓力，聽說還有很多人受傷，其實不拍也蠻好的」等。

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