「二代傳奇女團」KARA 確定7月中發新曲！時隔1年8個月回歸，網友：「太期待了」

18日，據 RBW 透露，KARA 將在下個月中旬發行新曲。這也是她們自2022年11月發行出道15週年紀念特別專輯《MOVE AGAIN》後首次回歸。

消息一公開，也立刻引發熱烈討論，網友：「太期待了」、「啊 太喜歡了ㅠㅠㅠㅠ 請再給我們帶來好聽的歌曲吧」、「真的希望繼續活動，嗚嗚嗚 KARA 真的很好」、「原來不是一次性的回歸啊！太好了ㅠㅠ」、「這麼快就1年8個月前了，時間過得太快了」、「瘋了 瘋了」等等。



而《MOVE AGAIN》也是5名成員時隔7年6個月再聚在一起，讓不少歌迷都相當感動，主打歌〈WHEN I MOVE〉發行後登上國內主要音源網站榜首，也在《音樂銀行》奪得一位，她們也成為第一個在2000年代、2010年代、2020年代在音樂節目中獲得第一名的第二代女團。



KARA 在海外人氣依舊，不僅出演日本代表性音樂節目朝日電視台的《MUSIC STATION》年末特輯，〈WHEN I MOVE〉還被評選爲美國公告牌評選的「2022年最佳K-POP歌曲」，證明其強大的全球影響力。接下來她們7月在韓國發行新曲、8月在日本東京和大阪舉行演唱會《KARASIA》



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