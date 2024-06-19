「二代传奇女团」KARA 确定7月中发新曲！时隔1年8个月回归，网友：「太期待了」

18日，据 RBW 透露，KARA 将在下个月中旬发行新曲。这也是她们自2022年11月发行出道15周年纪念特别专辑《MOVE AGAIN》后首次回归。

消息一公开，也立刻引发热烈讨论，网友：「太期待了」、「啊 太喜欢了ㅠㅠㅠㅠ 请再给我们带来好听的歌曲吧」、「真的希望继续活动，呜呜呜 KARA 真的很好」、「原来不是一次性的回归啊！太好了ㅠㅠ」、「这么快就1年8个月前了，时间过得太快了」、「疯了 疯了」等等。



而《MOVE AGAIN》也是5名成员时隔7年6个月再聚在一起，让不少歌迷都相当感动，主打歌〈WHEN I MOVE〉发行后登上国内主要音源网站榜首，也在《音乐银行》夺得一位，她们也成为第一个在2000年代、2010年代、2020年代在音乐节目中获得第一名的第二代女团。



KARA 在海外人气依旧，不仅出演日本代表性音乐节目朝日电视台的《MUSIC STATION》年末特辑，〈WHEN I MOVE〉还被评选爲美国公告牌评选的「2022年最佳K-POP歌曲」，证明其强大的全球影响力。接下来她们7月在韩国发行新曲、8月在日本东京和大阪举行演唱会《KARASIA》



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