當年的小朋友～現在都長這麼大了！《爸爸！我們去哪裡？》成彬＆尹侯最新合照曝光！

18日下午演員成東鎰帶著女兒成彬一起出席電影《亡命機劫》的VIP試映會。

合照一公開立刻在韓網引發熱烈討論，韓網友：「哇，那個小不點兒的孩子！長得太好了」、「彬太漂亮了」、「如果不知道是彬的話，我還以爲是新人演員呢... 」、「個子好高啊 ！長得真好」、「暈，什麼時候長那麼大了...」、「成東鎰的表情就像炫耀女兒而感到欣慰的表情」、「像媽媽的感覺！好有魅力」、「從成東鎰的表情中能感受到滿足感，成彬真的長大了」等等。



成東鎰在2013年曾帶著大兒子成俊和女兒成彬出演《爸爸！我們去哪裡？》，成俊從小學性格穩重，但成彬調皮活潑，兩兄妹以各自不同的魅力，受到觀眾們的喜愛。而今年滿15歲的成彬，在進入高中後開始學習舞蹈，媽媽日前公開她參加舞蹈比賽的照片。



而在《亡命機劫》試映會上還有另一個看點就是成東鎰的妻子也在 SNS 上公開女兒成彬和曾一起出演《爸爸！我們去哪裡？》尹敏洙兒子尹侯的合照，尹侯今年17歲、成彬今年15歲，當年的小朋友真的都好好長大了啊（姨母笑



另外，《亡命機劫》由河正宇、呂珍九、成東鎰和蔡秀彬主演，講述1971年一架客機在韓國上空被劫持，機組人員與乘客們在極端狀況下展開殊死搏鬥的故事，將在6月21日與韓國同步上映。

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