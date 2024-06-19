出道已經20年！呂珍九自曝「連怎麼搭火車都不會」童星的成長痛告白

tvN節目《You Quiz》（劉QUIZ ON THE BLOCK）將於19日播出的內容中，邀請最近正在宣傳電影新作《亡命機劫》的呂珍九來到節目中，主題則是討論「破解難題的方法」。

今晚即將播出的《You Quiz》節目中，除了邀請在許多領域知名以及充滿新聞話題性的人士以外，演員的部分則邀請到有一半以上的人生都在演戲的童星演員出身的呂珍九。呂珍九從小到大演出了非常多次童星角色，電影與電視劇合計大約有15次出演童星，而現在的他，自己也會對在現場看到的兒童演員感到內在的親密感。



不知不覺呂珍九已經是一位出道20年的演員了，憑藉參與多部重量級作品而奠定基礎的呂珍九，令大家難忘的是他在《擁抱太陽的月亮》中的精湛演出，他將重現經典台詞，並分享當時的幕後小故事。另外雖然他在17歲已經獲得了最年輕的電影新人獎項，但他自曝「公車路線都不熟，連怎麼搭火車，怎麼繳大學的學費都不會」，表達出作為童星，人生中也放棄了很多應該經歷的機會。



不過童星也逐漸長大，經歷深思熟慮後遇見了作品《德魯納酒店》並與IU李知恩搭檔演出，變得比以前更成熟的呂珍九，也吸引了許多觀眾們的目光。6月21日即將在韓國與台灣同步上映的電影新作《亡命機劫》中，呂珍九將以反派角色登場，嘗試演出劫機犯，也讓觀眾們相當期待。

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