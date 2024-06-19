《她的日與夜》爆笑開播登韓國Netflix第一！後半劇情急轉直下真的是《隧道》2.0（EP.1-2）

由李姃垠、鄭恩地與崔振赫主演的JTBC新劇《她的日與夜》上週末開播，三名主演生動的表演與導演的拍攝手法頗受讚許，無論是電視或是OTT開播成績均不俗。

根據韓國尼爾森收視率，《她的日與夜》首集首爾圈開出4.600%收視率，全國3.998%；第二集稍降，首爾圈3.783%，全國3.602%。而在韓國Netflix已登上第一名位置，打敗Netflix原創劇《名校的階梯》等劇，男主角「桂志雄」崔振赫興奮分享第一名畫面感謝大家支持：「竟然第1名，謝謝大家！！」。台灣Netflix目前最高第三名，香港第二名。



《她的日與夜》劇情講述1996年生的萬年國考生李微進（鄭恩地飾演），不管多努力還是找不到正職工作，卻在某天醒來突然變成外貌老30歲的大嬸（李姃垠飾演）。首集便敘述李微進變成「林順」的過程，可能是一隻神奇的貓聽到了她的抱怨，讓白天變成50多歲的她順利找到工作，她用失蹤的親生阿姨名字化名「林順」。



李微進起初是因一起就業詐欺遇見了檢察官桂志雄（崔振赫飾演），當時對對方有好感，後來以林順的身分進入瑞韓地方檢察廳工作，聽了不少八卦加上親身經歷，認為得避開桂志雄。李微進（林順）和桂志雄各種相遇相當爆笑，除了公車上宛如Rapper上身狂罵桂志雄之外，還有桂志雄兩度華麗抱住李微進……



恐怖的是，《她的日與夜》不只是浪漫喜劇，更有驚悚懸疑內容！桂志雄會從中央檢察廳自貶到瑞韓支廳，為的就是調查30年來許多女子失蹤之謎，而他來不久後，就疑似遇到分屍案，他撞見兇手逃跑被影後，擔心李微進被盯上而狂奔──



由於崔振赫有部驚悚穿越名作《隧道》，該劇是以真實事件華城連續殺人案改編，劇中崔振赫扮演的刑警經常跑現場撞見驚悚場面，《她的日與夜》宛若「《隧道》2.0」帶給觀眾既視感與過往追劇回憶，而鄭恩地也曾演過連續殺人案主題的《Blind局外人》，看來此次也要捲入類似事情了。



下集預告，李微進看起來沒事，和桂志雄有了更多相處機會，她還面對讓好友都可英（金雅英飾演）相信自己會老30歲的事實。預告最後，原來受害者還活著？



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞