「只要是他演的电视剧，就一定会看」系列（上篇）：每一位都是收视率保证，撑起了韩剧半边天

不少观众追剧时，都会冲著演员观看，这时候主角的收视号召力就很重要，有些演员天生就能吸引观众追剧。 每一位观众的心中，一定会有著「只要他演的电视剧，就一定会看」的演员。 今天就来盘点一下韩国观众们心中的「信看」男演员，会不会有你喜欢的人呢？

池晟



从《New Heart》、《秘密》、《Kill Me Heal Me》，再到《被告人》、《联结》.....每一部都是经典。 尤其是2015年那部《Kill Me Heal Me》，他一人出演7个角色，真正让大家肯定他作为演员池晟的实力。

炫彬（玄彬）



作为韩国「四大公共财产」的他，现在已经是「别人家的老公」了，妻子还是顶流孙艺真。 其实炫彬的事业并非一帆风顺，《我叫金三顺》让他第一次爆红，但后续作品都反响一般，直到《秘密花园》再次站上事业巅峰。《阿尔罕布拉宫的回忆》中炫彬演技精湛，可惜受剧情拖累，整部剧没激起太大的水花。直到2020年的《爱的迫降》，炫彬再次爆红，这一次爱情事业双丰收。

南宫珉



韩剧圈鼎鼎有名的「收视率保证」，不论爱情剧、职场剧，还是复仇、热血励志剧、喜剧，只要是他是男主角，就没有一部是失败的作品，剧本命中率高达90%。

赵寅成



帅就算了，演技还那么好！《峇里岛的日子》、《春日》、《那年冬天风在吹》、《没关系，是爱情啊》、《Moving 异能》（Moving超异能族），他主演的作品都获得了广大观众的一致热评和不错的口碑，每部作品都能很好的驾驭并完胜角色。

宋仲基



比起前4位，宋仲基算是「新生代」了，但从出道起就很有挑选剧本的眼光，《善良的男人》、《太阳的后裔》、《黑道律师文森佐》、《财阀家的小儿子》步步都是话题+收视率佳作，他成功地演绎了一个个生动而又形象的人物故事，让人过目不忘。

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