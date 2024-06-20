網友偶遇宋仲基帶兒子老婆上街！嬰兒車售價165萬，他和妻子衣著平價又低調

男演員宋仲基一家三口在首爾漢南洞現身，吸引了不少粉絲的關注。

近日，有中國網友在小紅書上分享了在漢南洞偶遇宋仲基和妻子一起遛娃的場景，宋仲基穿著休閒，推著嬰兒車，兒子睡在車裡，一旁的妻子身材高挑，幸福的一家三口羨煞旁人。 網友表示突然聽到孩子的哭聲，就多看了兩眼，沒想到是宋仲基夫妻倆。 宋仲基兒子的小腳丫露在外面，小小的肉乎乎的，非常可愛。 有子萬事足的宋仲基已經不止一次被路人目擊到推著嬰兒車帶兒子、老婆上街，看到粉絲時也只是叮囑「請不要拍我兒子」，自己可以任意拍攝。



小紅書上有網友找出了宋仲基一家的穿搭品牌，尤其是嬰兒車是德國知名嬰幼兒品牌，他兒子使用的型號售價165萬韓幣。 他和妻子反倒完全不糾結品牌，穿的都是平價服裝，也完全沒有刻意裝扮，休閒又低調。

此外，宋仲基正在洽談新作《MY YOUTH》（暫定名）中。

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