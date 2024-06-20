网友偶遇宋仲基带儿子老婆上街！婴儿车售价165万，他和妻子衣著平价又低调

男演员宋仲基一家三口在首尔汉南洞现身，吸引了不少粉丝的关注。

近日，有中国网友在小红书上分享了在汉南洞偶遇宋仲基和妻子一起遛娃的场景，宋仲基穿著休闲，推著婴儿车，儿子睡在车里，一旁的妻子身材高挑，幸福的一家三口羡煞旁人。 网友表示突然听到孩子的哭声，就多看了两眼，没想到是宋仲基夫妻俩。 宋仲基儿子的小脚丫露在外面，小小的肉乎乎的，非常可爱。 有子万事足的宋仲基已经不止一次被路人目击到推著婴儿车带儿子、老婆上街，看到粉丝时也只是叮嘱「请不要拍我儿子」，自己可以任意拍摄。



小红书上有网友找出了宋仲基一家的穿搭品牌，尤其是婴儿车是德国知名婴幼儿品牌，他儿子使用的型号售价165万韩币。 他和妻子反倒完全不纠结品牌，穿的都是平价服装，也完全没有刻意装扮，休闲又低调。

此外，宋仲基正在洽谈新作《MY YOUTH》（暂定名）中。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻