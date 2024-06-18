(G)I-DLE公司CUBE窮瘋了？竟然想利用粉絲當免費勞工，網友：這種觀念早就過時了

期待粉絲靠愛發電，無償提供工作力，女團(G)I-DLE所屬經紀公司CUBE娛樂遭到廣大粉絲的炮轟。

17日CUBE娛樂通過粉絲社區Weverse發佈了招募粉絲支持的公告。 根據公告，線下粉絲支持招募的時間是從17日開始直到招滿為止，招募人數標記為n人。活動內容是「公開廣播現場和粉絲俱樂部管理」，申請資格包括是Neverland（粉絲名），且是年滿20歲以上的成年人，能夠無時間限制地進行線下活動以及能夠積極為(G)I-DLE和Neverland開展活動的人。

通告中因未明確提及粉絲支持活動的報酬和福利，引發了「無薪勞動」爭議。粉絲們表示沒有任何相應的報酬或者回報，完全是過時的觀念，表達了強烈不滿，紛紛吐槽：「粉絲難道靠愛發電嗎？ 」、「現在是什麼時代了，怎麼還有無薪勞動？ 還不如雇傭員工」、「這會帶來相當大的工作力，這樣做合適嗎？ 」、「既然是無薪志願服務，居然還有臉讓粉絲寫自薦信」等。



CUBE娛樂也很快認識到了問題的嚴重性，於是更改了通告內容，決定提供額外的福利，但依舊未明確說明具體的福利內容，公司再次遭到粉絲抨擊，斥責公司應對過於倉促。CUBE娛樂方面又補充發佈了一段文字，稱「關於詳細的活動和特別福利，我們將會詳細告知合格者。 」雖然CUBE娛樂對通知多次整改，但批評仍在持續。

此外，(G)I-DLE將於7月8日攜迷你七輯《I SWAY》回歸。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究