BTS V 給《瑞鎮家2》後輩留下影音信！「新實習生」高旻示瘋狂工作，讓李瑞鎮＆崔宇植都嚇到！

17日，頻道十五夜公開「實習生實習生的影片信件」的影片，朴敘俊、BTS 防彈少年團 V（金泰亨）和羅PD一起分享《瑞鎮家》的回憶。

因為要當兵而不能一起出演《瑞鎮家2》的「實習生」 V 表示：「但還是很期待，聽說我要有後輩了。」 之後 V 錄影給後輩（當時還不知道後輩實習生是誰），V 馬上挽著胳膊：「我可以雙手抱胸胸嗎？」他接著說：「首先動作不能太慢，希望速度...能快一點，忙內就該有忙內的樣子，等我回來的時候，希望對這一切很熟悉，雖然不知道是誰，但到時候見吧。」一旁的朴敘俊還露出欣慰的笑容 XD



之後《瑞鎮家2》的實習生確定爲高旻示，被問到和《瑞鎮家》同事交情如何？她說：「出演節目的人中，私下我實際認識的是宇植哥哥，是在拍攝《魔女》的時候認識的。和有美前輩、敘俊前輩在頒獎典禮上見過幾次面，我可能會有點認生，所以...有點擔心。」對於李瑞鎮的印象，她表示：「感覺是個非常聰明的人，就像老闆一樣的感覺...還有傲嬌。」



擔任演員之前，高旻示曾擔任過婚禮策劃人，還透露有在餐廳、烤肉店、咖啡廳等多種兼職經驗。她表示自己擅長快速完成工作，因為性格有點急躁，一定要完美快速地處理好自己份內的事。接著公開她在廚房裡展現「黃金實習生」的面貌，無論是削東西、醃蘿蔔、煮東西、和麵等樣樣都行，所有人都叫她先休息一下，崔宇植：「你爲什麼不休息？喝水了嗎？」高旻示回答：「沒有...因為害怕去上廁所，所以就沒有喝。」讓崔宇植嚇到跪下 XD



《瑞鎮家2》由李瑞鎮、鄭有美、朴敘俊、崔宇植和高旻示出演，講述真心喜歡牛骨湯的社長和職員們鬧哄哄經營韓餐廳的節目，將在28日首播。

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