(G)I-DLE公司CUBE穷疯了？竟然想利用粉丝当免费劳工，网友：这种观念早就过时了

期待粉丝靠爱发电，无偿提供工作力，女团(G)I-DLE所属经纪公司CUBE娱乐遭到广大粉丝的炮轰。

17日CUBE娱乐通过粉丝社区Weverse发布了招募粉丝支持的公告。 根据公告，线下粉丝支持招募的时间是从17日开始直到招满为止，招募人数标记为n人。活动内容是「公开广播现场和粉丝俱乐部管理」，申请资格包括是Neverland（粉丝名），且是年满20岁以上的成年人，能够无时间限制地进行线下活动以及能够积极为(G)I-DLE和Neverland开展活动的人。

通告中因未明确提及粉丝支持活动的报酬和福利，引发了「无薪劳动」争议。粉丝们表示没有任何相应的报酬或者回报，完全是过时的观念，表达了强烈不满，纷纷吐槽：「粉丝难道靠爱发电吗？ 」、「现在是什么时代了，怎么还有无薪劳动？ 还不如雇佣员工」、「这会带来相当大的工作力，这样做合适吗？ 」、「既然是无薪志愿服务，居然还有脸让粉丝写自荐信」等。



CUBE娱乐也很快认识到了问题的严重性，於是更改了通告内容，决定提供额外的福利，但依旧未明确说明具体的福利内容，公司再次遭到粉丝抨击，斥责公司应对过於仓促。CUBE娱乐方面又补充发布了一段文字，称「关於详细的活动和特别福利，我们将会详细告知合格者。 」虽然CUBE娱乐对通知多次整改，但批评仍在持续。

此外，(G)I-DLE将於7月8日携迷你七辑《I SWAY》回归。

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