《黑幫的我成了高中生》尹燦榮霸氣收回前手下，帶奉宰鉉赴療傷之旅卻變調ㅠㅠ（EP.5-6）

《黑幫的我成了高中生》下週將結局，口碑持續升高，最新第五、第六集金德八（李瑞鎮飾演）開始替宋理憲（尹燦榮飾演）解決家裡最棘手的事情，看見崔世京被父親情緒勒索（奉宰鉉飾演）也看不下去出手。

（以下提及劇情）

接續‎第4集，宋理憲遭抓，想暗示金東水（元太珉飾演）和韓宗哲（高東旭飾演）自己是金德八，結果仍不敵對方大塊頭，在和金東水單獨談談後終於使其動搖，不過最終是崔世京故意引來檢察官爸爸（徐泰華飾演）救援，宋理憲才逃脫。而金東水會聽命李眉京（黃寶羅飾演），原來是因為七星派老大（李璟榮飾演）命危時是李眉京付醫藥費才被救回。

崔世京被爸爸禁止和宋理憲來往甚至被更嚴厲監視，忍不住撞牆甚至想跳樓的他，向宋理憲發出求救訊號。宋理憲帶著崔世京看海、騎腳踏車，度過一段療癒之旅，期間金東水和韓宗哲跟蹤他們，最後當宋理憲是金德八兒子聽命於他了。



難堪的是，崔世京爸爸不顧崔世京狀況也不管事情真相，在被宋理憲指責「煤氣燈效應」式（似情緒勒索）教育後，直接將宋理憲提報上校園暴力懲戒委員會，宋理憲瞬間從被害者變加害者……



下集預告，李眉京讓宋載民的跟班們報警被宋理憲傷害，為宋理憲的校園暴力增添一筆，崔世京站在宋理憲一邊，關鍵的宋載民會說出真相嗎？

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