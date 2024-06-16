《黑帮的我成了高中生》尹灿荣霸气收回前手下，带奉宰铉赴疗伤之旅却变调ㅠㅠ（EP.5-6）

《黑帮的我成了高中生》下周将结局，口碑持续升高，最新第五、第六集金德八（李瑞镇饰演）开始替宋理宪（尹灿荣饰演）解决家里最棘手的事情，看见崔世京被父亲情绪勒索（奉宰铉饰演）也看不下去出手。

（以下提及剧情）

接续‎第4集，宋理宪遭抓，想暗示金东水（元太珉饰演）和韩宗哲（高东旭饰演）自己是金德八，结果仍不敌对方大块头，在和金东水单独谈谈后终於使其动摇，不过最终是崔世京故意引来检察官爸爸（徐泰华饰演）救援，宋理宪才逃脱。而金东水会听命李眉京（黄宝罗饰演），原来是因为七星派老大（李璟荣饰演）命危时是李眉京付医药费才被救回。

崔世京被爸爸禁止和宋理宪来往甚至被更严厉监视，忍不住撞墙甚至想跳楼的他，向宋理宪发出求救讯号。宋理宪带著崔世京看海、骑脚踏车，度过一段疗愈之旅，期间金东水和韩宗哲跟踪他们，最后当宋理宪是金德八儿子听命於他了。



难堪的是，崔世京爸爸不顾崔世京状况也不管事情真相，在被宋理宪指责「煤气灯效应」式（似情绪勒索）教育后，直接将宋理宪提报上校园暴力惩戒委员会，宋理宪瞬间从被害者变加害者……



下集预告，李眉京让宋载民的跟班们报警被宋理宪伤害，为宋理宪的校园暴力增添一笔，崔世京站在宋理宪一边，关键的宋载民会说出真相吗？

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