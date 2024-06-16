超級寵粉！TWICE娜璉為了給粉絲們驚喜，花了半年準備370張簽名拍立得、每張都不一樣！

TWICE 成員娜璉時隔2年帶著個人第二張迷你專輯《NA》回歸，近日在各大音樂節目進行主打歌〈ABCD〉的打歌。

對粉絲超級好的娜璉，這次也為粉絲們準備許多警喜。日前和參加 Showcase 的粉絲們進行 1：1 的合照，14日的《音樂銀行》也準備逆應援，送上未公開的小卡和她代言的化妝品給參與錄製的粉絲們。

나연이가 쇼케 끝나고 모든원스랑 하나하나 다 사진찍어줌 ㅠㅠ pic.twitter.com/SlaSRrtqq5 — TREE[9] (@TREE91020) June 13, 2024

나연이 진짜 뭐지… 뮤뱅 역조공으로 네이밍 쿠션이랑 립 줬어 pic.twitter.com/q54haxogQY — ORO (@twnycute922) June 14, 2024

15日給參與《音樂中心》參與錄製的370名粉絲準備迷你見面會、咖啡車，當天娜璉還拿了一個袋子出來，裡面裝滿370張簽名拍立得。娜璉說：「差不多從去年12月開始準備專輯，（照片）是從2月中開始拍到現在，每張都沒有重覆。」更在 IG 限時動態表示：「走好～我的秘密拍立得們。」

240615 나연이 음중 미팬



원스 생각해서 폴라 370장 겹치는 게 하나도없이 찍어서 준비한 나연이....너무 효녀다#나연 #NAYEON pic.twitter.com/Nbi8t9CcGl — 모뭉 (@TW_mung_ms96) June 15, 2024

超級寵粉絲娜璉，也在韓網引發熱烈討論，網友：「哇，想念粉絲們的心太溫暖，連我都感動了」、「真的好厲害！ONCE 們肯定很開心」、「所以才能長久地當愛豆...真的很照顧粉絲」、「誠意真了不起ㅠㅠ比任何禮物都好啊」、「瘋了！370張都拍了不同的照片，還簽了名」、「如果不投入時間和努力的話是不可能的，好感動」、「《音樂中心》申請失敗，太傷心了ㅠㅠㅠ」、「娜璉歐膩是最棒的愛豆...」、「都快忙死了～什麼時候拍完還要簽名...身爲上班族的我，光聽就覺得很麻煩，太厲害了」等等。



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