雙男主演技受讚許！《黑幫的我成了高中生》奉宰鉉顯露黑暗面，對尹燦榮敞開心房（EP.3-4）

《黑幫的我成了高中生》上週播出的最新第3、第4集，崔世京（奉宰鉉飾演）終於對金德八（李瑞鎮飾演）上身的宋理憲（尹燦榮飾演，李瑞鎮聲音演出）敞開心房，過程崔世京的黑暗面幾乎坦露在了觀眾眼前。尹燦榮和奉宰鉉演技頗受讚許，好口碑漸傳。

（以下涉及劇情內容）

宋理憲的和理憲媽媽（李姬珍飾演）DNA結果相符，但崔世京仍對宋理憲半信半疑，在一次宋理憲幫助崔世京擺脫態度不好的同學後，宋理憲和崔世京達成了約定：崔世京要幫助宋理憲成績進步，宋理憲會幫他完成任何願望。

崔世京被宋理憲看見自己也有被同學欺凌的一面，在宋理憲不慎吃了菠蘿（鳳梨）昏厥後，崔世京直接在宋理憲面前失控：他怕自己當初拒絕幫忙害死了宋理憲，對宋理憲產生極大內疚感。聽了崔世京的自白，宋理憲只是說：「他會回來的，我會讓他回來。」並希望崔世京也能成為讓宋理憲回來的助力。



除了陪宋理憲讀書、幫助他拉高成績外，當宋理憲媽媽差點被李眉京（黃寶羅飾演）指使的東水派綁架時，崔世京也幫忙拖住歹徒。令人擔心的是，他為了向檢察官父親崔明憲（徐泰華飾演）解釋自己的傷，壓力大到暈倒。



洪載民厚臉皮出現在宋理憲家時，崔世京也伸出了手，他向洪載民攤牌：「你不是綁架理憲媽媽的人嗎？」宋理憲聽見了也知道了東水派涉入其中，但未出擊前就先遭東水派綁走，金德八此時面對著過往和他要好的金東水（元太珉飾演）和韓宗哲（高東旭飾演）。



明(11)日播出的下集，預告片中金東水看見宋理憲更是一把火，因為他認定宋理憲是害死金德八的兇手。崔世京無法眼睜睜看著宋理憲被綁，但洪載民也看不下去他隻身想對付黑幫，結果崔世京先被爸爸逮住了。好消息是，金東水似乎意識到了金德八的存在，反倒要改抓李眉京給金德八。

《黑幫的我成了高中生》播出兩週至今逐漸傳出好口碑，雖然原著小說迷對於其改編頗有微詞（疑似刪掉BL橋段），不過導演的拍攝手法還是讓不少觀眾驚呼：「導演就是當愛情劇在拍啊！」稱讚兩名男主角互動自然可愛、耐人尋味，且演技相當好。

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