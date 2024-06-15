《恋爱兄妹》最终三对情侣诞生！这一对带来反转最后配对成功，引网友怒骂：真的是历代级非好感！

14日播出恋爱实境综艺《恋爱兄妹》最后一集（EP.16）中，描绘从首尔到新加坡一起3周的最后瞬间，在反覆的反转中诞生最终3对情侣。

屡次产生矛盾又和解的正燮和世承，最终成爲了情侣。在秘密约会中，因沟通错误而引发决定性矛盾的他们，在正燮的姊姊允荷的积极调解下，两人消除误会，从而接受彼此的真心。还有允荷、允在也成为情侣，期间两人互有好感、不变的直进，不仅得到入住者、还得到主持人们的热烈支持，制作组也公开拍摄结束后两人继续见面的近况，这对真的很配啊ㅠㅠㅠㅠ



第三对就是带来反转的熔宇和智媛，虽然之前两人看似没有什么太多的互动，但...最后他们发现彼此有很多相似之处，最终因命运般的吸引而成爲最终情侣。



在新加坡之行后，有了很大的变数，第14集中熔宇表明自己是「中立」状态，让原本看似稳定的配对掀起了变化，原本关注著初雅的心意直接转移到智媛身上，让局面变得更加混乱。他的举动在网路掀起骂声，就连 IG 追踪人数韩疯狂掉粉。

没想到智媛最后也放下宰亨选择了熔宇，两人最终配对成功，也引来不少骂声，网友：「两个人都很反感」、「智媛怎么能放下宰亨选择熔宇呢？？单纯的好奇」、「好搞笑啊！收到简讯后选择」、「两人一模一样，希望他们结婚」、「祝贺宰亨和初雅逃脱」、「立陷爱两个人很般配」、「真的是历代级非好感」、「在彼此的哪个部分被吸引，非常好奇」、「最初没有传过简讯的情侣」、「虽然心意可以改变，但人类作爲尊重和对待人的态度不能低劣」、「两个人有史无前例的无礼」等等。



Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻