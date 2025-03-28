《戀愛兄妹》允在＆允荷原訂計劃今年初結婚，最終宣佈分手！IG發文：「決定各走各的路」

因戀愛綜藝《戀愛兄妹》而結緣並宣佈結婚的金允在、李允荷，在近日宣佈分手。

27日，李允荷在 IG 上寫道：「節目播出後，雖然也在大家的關心中培養了愛情，但最終還是決定各走各的路。直到最後也沒能展現出好的面貌，對此深表歉意。」她接著說：「因爲不想讓大家失望，所以付出了很多努力，但是在做出一生一世決定的瞬間，也遇到現實的障礙，像其他戀人一樣吵架和解，分享了珍貴和艱難的記憶。但是要約定一輩子，在一起的時間好像還不夠。以後爲了以更好的面貌報答大家，我會更加努力地生活，再次感謝擔心我、支持我的人，我會在自己的位置上繼續努力發展。」



金允在也表示：「在超過1年的時間裡，我和允荷作爲戀人彼此都盡了最大的努力，但雙方互相慎重考慮後，決定爲各自的道路加油。雖然有很多不足的地方，但感謝大家一直以來對我的支持，我會努力向更好的面貌發展。」

兩人在《戀愛兄妹》發展爲現實情侶，因而備受關注。之後兩人通過 IG 展現了愛情，還一起開設 YouTube 頻道。特別是去年通過影片宣布兩人要結婚的消息：「因為我們交往得很好，所以爲了更好的見面，我們將在明年年初結婚。」但是去年底不僅在 IG 上抹去了對方的痕跡，在 YouTube 也沒有上傳新影片，因此傳出分手傳聞，最終分手傳聞成爲了事實。



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