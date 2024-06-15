【韓網熱門】最近的作品讓觀眾反應兩極分化的編劇！網友：喜歡就是人生作，討厭就全身心都在抗拒

韓劇圈有不少明星編劇，《我的大叔》的編劇朴海英就是其中之一。

最近theqoo上有網友討論，觀眾們對於朴惠英編劇的作品態度兩極化明顯，她的代表作有《我的大叔》和《我的出走日記》，喜歡的人會非常喜歡，視為人生劇；而討厭的人會非常討厭。



韓國網友評論：

1. 反應真的兩極化，這才是最神奇的，只看過她的《又是吳海英》

2. 不喜歡，都是看了幾集之後棄劇了，沒想到是同一位編劇啊

3. 非常非常討厭，《又是吳海英》都沒看完，喜歡這位編劇的作品的人看來和我品味不合

4. 這兩部劇的男主人設完全相反，我很愛《我的出走日記》

5. 感覺很「致鬱」，根本不會想去看

6. 我不喜歡《我的大叔》，但很愛《我的出走日記》，因為聽說是同一個編劇，重新去看《我的大叔》，根本看不進去啊，《又是吳海英》也不喜歡

7. 很好奇大家對於喜歡和不喜歡的標準是什麼

8. 有時候會產生「嗯？ 怎麼會這樣」的想法，但更多的時候是因為有很好的台詞，才會一直堅持看下去

9. 不喜歡，我知道她想傳遞什麼樣的信息，但是太老套了

10. 我超愛這種用平淡又溫暖的視線觀察整個世界的氛圍

11. 《我的大叔》雙向救贖，我真的超愛

12. 很討厭引發男主惻隱之心的劇情，甚至其中一個男主的職業還是老鴇

13. 劇情很致鬱，但台詞又很治癒，不過我不喜歡女主憋屈、可憐的設定

14. 《我的出走日記》的男主是老鴇？？ 講的是他手下那群女人解放的故事嗎？

15. 兩部劇很不喜歡，太憂鬱了

16. 怎麼說的，就是劇情奇怪到你會一直想看下去

17. 《我的大叔》可是名台詞party啊

18. 大家不喜歡的原因可能是女主不斷發生悲傷的事情，然後對方不停安慰她，這些平淡細碎的事情會讓人厭煩，不過可以當作背景音，邊看邊做其他事情，安畔錫導演的作品也差不多

19. 氛圍很好，但是劇情..... 反正我很不喜歡，看不進去，明明我那麼愛《又是吳海英》

20. 沒看，討厭這編劇獨特的憂鬱感

21. 這些劇不僅僅是憂鬱，其中還有很多治癒的情節。 我反而覺得比起大眾很容易看進去的《又是吳海英》，倒是《我的大叔》和《我的解放日記》更顯示出編劇的功底，她獨特的感性讓觀眾的反應兩極化，也說明她是一位好編劇

22. 我看劇不是為了讓我心情憂鬱的

23. 我從本能上拒絕這位編劇

24. 《我的出走日記》就是我的人生作品，完全被治癒了

原文：https://theqoo.net/square/3275439827

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