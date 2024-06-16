【上班族的一大難題】早上上班前運動更瘋狂 VS 晚上下班後運動更瘋狂：你們到底都是怎麼做到的！

有一位韓國網友在theqoo論壇上發起「上班族一大難題：早上上班前運動更瘋狂 VS 晚上下班後運動更瘋狂」的話題，引發了熱烈討論！不曉得你是哪一派呢？？

(1) 早上上班前運動更瘋狂

(2) 晚上下班後運動更瘋狂

▼韓國網友評論：

1. 無條件1

2. 1我只嘗試過一次，但感覺真的很棒。

3. 1太瘋狂了...

4. 每個人的情況都不同，我早上睡得很多，晚上運動感覺更好。

5. 上完班體力全沒了，怎麼去健身房...？特別是如果你有晚餐計劃，2就必須錯過，所以在清晨運動會更舒服，比較不會被然干擾。

6. 現正努力做2，雖然很累也常常做不到，但是1實在是太瘋狂了哈哈哈哈哈哈哈，我永遠也做不到...

7. 我都嘗試了，但是2更難，所以我選擇了1。試了一下感覺整天神清氣爽，工作也不那麼累了。2反而在累積疲勞。

8. 3...有時間就躺平睡覺，大家都好認真生活啊

9. 1必須很早就上床睡覺，才能提前​​醒來執行。

10. 早上起來根本沒力氣哈哈，晚上下班就覺得精力充沛，可以運動了。

11. 不，1真的很瘋狂，2是可行的。

12. 我正在做2，但我認為我永遠做不到1，到死都做不到早起運動。

13. 1的人，到底是怎麼做到的？

14. 1111

15. 1你想用什麼力量來工作？

16. 1到底是怎樣起床的？快教教我！

17. 1，早上的每分每秒我都很珍惜....想盡辦法多睡一點。

18. 兩種我都試過，但1真的需要很強的意志力。

19. 請問早上爬20層樓上班，可以算運動嗎？

20. 1是奇蹟，2是掙扎

出處：https://theqoo.net/hot/3275795867

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