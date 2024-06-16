【上班族的一大难题】早上上班前运动更疯狂 VS 晚上下班后运动更疯狂：你们到底都是怎么做到的！

有一位韩国网友在theqoo论坛上发起「上班族一大难题：早上上班前运动更疯狂 VS 晚上下班后运动更疯狂」的话题，引发了热烈讨论！不晓得你是哪一派呢？？

(1) 早上上班前运动更疯狂

(2) 晚上下班后运动更疯狂

▼韩国网友评论：

1. 无条件1

2. 1我只尝试过一次，但感觉真的很棒。

3. 1太疯狂了...

4. 每个人的情况都不同，我早上睡得很多，晚上运动感觉更好。

5. 上完班体力全没了，怎么去健身房...？特别是如果你有晚餐计划，2就必须错过，所以在清晨运动会更舒服，比较不会被然干扰。

6. 现正努力做2，虽然很累也常常做不到，但是1实在是太疯狂了哈哈哈哈哈哈哈，我永远也做不到...

7. 我都尝试了，但是2更难，所以我选择了1。试了一下感觉整天神清气爽，工作也不那么累了。2反而在累积疲劳。

8. 3...有时间就躺平睡觉，大家都好认真生活啊

9. 1必须很早就上床睡觉，才能提前​​醒来执行。

10. 早上起来根本没力气哈哈，晚上下班就觉得精力充沛，可以运动了。

11. 不，1真的很疯狂，2是可行的。

12. 我正在做2，但我认为我永远做不到1，到死都做不到早起运动。

13. 1的人，到底是怎么做到的？

14. 1111

15. 1你想用什么力量来工作？

16. 1到底是怎样起床的？快教教我！

17. 1，早上的每分每秒我都很珍惜....想尽办法多睡一点。

18. 两种我都试过，但1真的需要很强的意志力。

19. 请问早上爬20层楼上班，可以算运动吗？

20. 1是奇迹，2是挣扎

出处：https://theqoo.net/hot/3275795867

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