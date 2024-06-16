《背著善宰跑》第2集、第13集經典ENDING居然是同一天拍的！導演大讚金惠奫：雖然比我小15歲，但我很尊敬她

在全球掀起熱潮的爆款韓劇《背著善宰跑》雖然已經結束2週了，但依舊令無數劇迷深陷，不時翻找各種無聊。最近該劇的導演之一金太燁作客了東國大學，和傳媒系的學生們分享了拍攝期間的趣事。

金導演表示：「韓劇產業規模逐漸擴大，因為投入過多，失敗的情況下會風險也變得更大了，所以製片人會去追求更穩定的方向。 《背著善宰跑》的製作費為200億（韓幣），16集的作品都算是迷你劇，若失敗的話會讓很多人處境困難，所以我們才追求安全且成功率高的故事，因此會從網漫或網路小說等成功的作品中找到經過認證的故事來拍。」

拍攝《背著善宰跑》整個過程中，哪一幕最讓導演印象深刻呢？ 金導演回應是第2集的結尾，「是善宰先喜歡小素的，這個場景是我拍的」。 女主角金惠奫在採訪中也曾透露過自己最愛這一場景。 金太燁導演繼續說道：「拍攝第2集結尾的前一天第13集的劇本才出來，看完之後發現第2集結尾和第13集結尾要在同一天拍攝，也就是說小素喊著『大叔』， 把善宰錯認成快遞員，為他撐傘，善宰對她一見鍾情的戲要和小素裝作不認識善宰，躲避他，為此而痛哭的戲，都是金惠奫同一天拍攝的。」



변우석 : 선업튀 2화 엔딩 끝났을 때 제가 오는 감정이 ‘와’ 이랬었다. 보는 사람들에 따라서 시선은 다르니까 ‘그럴 수 있겠다’ 하면서

‘나는 이게 너무 좋은데 왜 사람들이 안 좋아해주지’ 이런 생각을 하고 있었다”고 털어놨다.

이어 “시간이 조금씩 지나면서 점점 회자되고 사람들이 ‘1화부터… pic.twitter.com/OvYHSjVbzV — 무영 (@full_moonx2) May 31, 2024

선업튀 13회 엔딩

타임슬립 4회차 시작이라고..

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근데 선재솔 둘이 영화인의 밤에서 재회했다고 pic.twitter.com/0DZYHlCFLJ — 못 (@mztdrx) May 20, 2024

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導演還說道：「看劇的時候我也刷到一些『這怎麼能是同一天拍的』、『金惠奫也太瘋狂了吧』的留言，我也是同樣的想法，她拍完『大叔~』，我說『OK，很不錯，接下來就拍第13集吧』，惠奫立刻就能哭出來，她比我小15歲，但是我非常尊敬她。」 對金惠奫讚不絕口。

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