男團人氣小分隊 NCT 127 將在下個月回歸！7月發行正規六輯為「2024夏季」注入全新能量～

SM娛樂公開向韓媒表示：「NCT 127 正在準備第六張正規專輯，目標是在下個月發行。」消息一出令粉絲們相當期待。

NCT 127 去年10月發行的第五張正規專輯《Fact Check》更加活躍，時隔9個月，也將以全新專輯再次回歸，內容概念等具體資訊尚未公開。



▼同名主打歌〈Fact Check〉(불가사의; 不可思議) MV，已有5749萬觀看次數：



PS：這張專輯將會是繼2017年6月迷你三輯《CHERRY BOMB》之後，時隔7年再次於夏季回歸。



▼同名主打歌〈Cherry Bomb〉MV，觀看次數為1.6億次：



NCT 127（泰一、Johnny、泰容、悠太、道英、在玹、廷祐、Mark、楷燦）成員中，隊長泰容去年4月以現役軍人身分入伍，正在履行國防職責，所以會缺席此次的回歸活動。以及去年8月泰一因車禍暫停活動，經過治療和康復後，工作時間較為有限，目前尚不清楚泰一是否會參與此次回歸。



另外，NCT 127將於7月28日出席在美國洛杉磯舉行的「KCON LA 2024」，以及8月3日至4日預計舉行出道八週年粉絲見面會「2024 NCT 127 8th ANNIVERSARY FANMEETING <8ECRET INVITATION>」。



Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞