男团人气小分队 NCT 127 将在下个月回归！7月发行正规六辑为「2024夏季」注入全新能量～

SM娱乐公开向韩媒表示：「NCT 127 正在准备第六张正规专辑，目标是在下个月发行。」消息一出令粉丝们相当期待。

NCT 127 去年10月发行的第五张正规专辑《Fact Check》更加活跃，时隔9个月，也将以全新专辑再次回归，内容概念等具体资讯尚未公开。



▼同名主打歌〈Fact Check〉(불가사의; 不可思议) MV，已有5749万观看次数：



PS：这张专辑将会是继2017年6月迷你三辑《CHERRY BOMB》之后，时隔7年再次於夏季回归。



▼同名主打歌〈Cherry Bomb〉MV，观看次数为1.6亿次：



NCT 127（泰一、Johnny、泰容、悠太、道英、在玹、廷佑、Mark、楷灿）成员中，队长泰容去年4月以现役军人身分入伍，正在履行国防职责，所以会缺席此次的回归活动。以及去年8月泰一因车祸暂停活动，经过治疗和康复后，工作时间较为有限，目前尚不清楚泰一是否会参与此次回归。



另外，NCT 127将於7月28日出席在美国洛杉矶举行的「KCON LA 2024」，以及8月3日至4日预计举行出道八周年粉丝见面会「2024 NCT 127 8th ANNIVERSARY FANMEETING <8ECRET INVITATION>」。



Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻