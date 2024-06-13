因邊佑錫爆紅而被翻出的模特LINE舊照：朱宇宰南柱赫張基龍全全在！網友看完爆笑

作為邊佑錫的模特圈好兄弟，朱宇宰、張基龍、南柱赫也沒想過到了2024年，連自己都想要掩蓋的舊照也能被挖出（笑）！

《背著善宰跑》讓男主角「善宰」的扮演者邊佑錫一夜爆紅，從原來的4、 5線演員直接登上頂流大勢，電視劇殺青後不僅片約暴漲10-20倍，還在亞洲舉辦巡迴粉絲會，另無數粉絲競折腰！歲著人氣的飆升，邊佑錫從童年照到出演的所有綜藝都被挖出，更有網友翻遍韓網搜尋他的各種舊照，看完之後大家紛紛調侃「找不到任何黑料，反而看到一大堆笑料」。

不僅是邊佑錫本人的舊料被挖，連帶著從模特時期開始的舊識朱宇宰、南柱赫、張基龍等人的舊照也頻頻被翻出，尤其是這張5人合影更是在韓網各大論壇流傳，看得網友爆笑不止！從左至右分別是朱宇宰、南柱赫、邊佑錫、張基龍和南潤壽，當時都是YG模特部的成員。 他們看上去才20歲出頭，梳著爆炸式「雞窩頭」，穿著白色網狀或透視服裝，眼神懵懂地看著鏡頭，5人完全沒有現在的大明星氣質和氣場，反而透露出些許傻氣。



還有這張邊佑錫、南柱赫和張基龍的三人合照，原來從那時起韓國就非常流行水光肌了，有網友調侃「他們就像被牛舔過一樣」！



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