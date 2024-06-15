【韩网热门】最近的作品让观众反应两极分化的编剧！网友：喜欢就是人生作，讨厌就全身心都在抗拒

韩剧圈有不少明星编剧，《我的大叔》的编剧朴海英就是其中之一。

最近theqoo上有网友讨论，观众们对於朴惠英编剧的作品态度两极化明显，她的代表作有《我的大叔》和《我的出走日记》，喜欢的人会非常喜欢，视为人生剧；而讨厌的人会非常讨厌。



韩国网友评论：

1. 反应真的两极化，这才是最神奇的，只看过她的《又是吴海英》

2. 不喜欢，都是看了几集之后弃剧了，没想到是同一位编剧啊

3. 非常非常讨厌，《又是吴海英》都没看完，喜欢这位编剧的作品的人看来和我品味不合

4. 这两部剧的男主人设完全相反，我很爱《我的出走日记》

5. 感觉很「致郁」，根本不会想去看

6. 我不喜欢《我的大叔》，但很爱《我的出走日记》，因为听说是同一个编剧，重新去看《我的大叔》，根本看不进去啊，《又是吴海英》也不喜欢

7. 很好奇大家对於喜欢和不喜欢的标准是什么

8. 有时候会产生「嗯？ 怎么会这样」的想法，但更多的时候是因为有很好的台词，才会一直坚持看下去

9. 不喜欢，我知道她想传递什么样的信息，但是太老套了

10. 我超爱这种用平淡又温暖的视线观察整个世界的氛围

11. 《我的大叔》双向救赎，我真的超爱

12. 很讨厌引发男主恻隐之心的剧情，甚至其中一个男主的职业还是老鸨

13. 剧情很致郁，但台词又很治愈，不过我不喜欢女主憋屈、可怜的设定

14. 《我的出走日记》的男主是老鸨？？ 讲的是他手下那群女人解放的故事吗？

15. 两部剧很不喜欢，太忧郁了

16. 怎么说的，就是剧情奇怪到你会一直想看下去

17. 《我的大叔》可是名台词party啊

18. 大家不喜欢的原因可能是女主不断发生悲伤的事情，然后对方不停安慰她，这些平淡细碎的事情会让人厌烦，不过可以当作背景音，边看边做其他事情，安畔锡导演的作品也差不多

19. 氛围很好，但是剧情..... 反正我很不喜欢，看不进去，明明我那么爱《又是吴海英》

20. 没看，讨厌这编剧独特的忧郁感

21. 这些剧不仅仅是忧郁，其中还有很多治愈的情节。 我反而觉得比起大众很容易看进去的《又是吴海英》，倒是《我的大叔》和《我的解放日记》更显示出编剧的功底，她独特的感性让观众的反应两极化，也说明她是一位好编剧

22. 我看剧不是为了让我心情忧郁的

23. 我从本能上拒绝这位编剧

24. 《我的出走日记》就是我的人生作品，完全被治愈了

原文：https://theqoo.net/square/3275439827

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