你知道BTS的十大熱門曲中，觀看量最高的TOP3是哪幾首嗎？第一名居然高達18億！

BTS 防彈少年團已經成為了KPOP闖美大成功的最佳案例！經典熱門曲〈Butter〉MV觀看次數只排第八名，卻也有9億觀看次數，成績相當驚人。

2013年6月13日出道的防彈少年團，也在今年剛迎來了出道11週年的全新里程碑，大哥Jin是第一位退伍的成員，之後成員們會陸續退伍，預計2025年6月退伍，屆時以完全體重聚，再一起迎接出道12週年。



防彈少年團也以不停刷新自身紀錄，創造TOP成績而聞名，不斷用好的音樂與創作，傳遞著令人印象深刻的訊息，今天就來分享一下，防彈少年團在youtube上最熱門的十首歌曲，一起看看有沒有你心中最愛的那首歌呢？



No. 10〈Permission to Dance〉MV 觀看次數：6.4億次（首播日期：2021年7月9日）



No. 9〈Save ME〉MV 觀看次數：7.4億次（首播日期：2016年5月15日）偷偷告白一下這首是我的最愛曲～XD



No. 8〈Butter〉MV 觀看次數：9.6億次（首播日期：2021年5月21日）



No. 7〈Blood Sweat & Tears〉（血汗淚）MV 觀看次數：9.7億次（首播日期：2016年10月9日）



No. 6〈FAKE LOVE〉MV 觀看次數：12.7億次（首播日期：2018年5月18日）



No. 5〈IDOL〉MV 觀看次數：12.8億次（首播日期：2018年8月24日）



No. 4〈MIC Drop〉MV 觀看次數：14億次（首播日期：2017年11月24日）



No. 3〈DNA〉MV 觀看次數：15億次（首播日期：2017年9月18日）



No. 2〈Boy With Luv〉MV 觀看次數：17億次（首播日期：2019年4月12日）



No. 1〈Dynamite〉MV 觀看次數：18億次（首播日期：2020年8月21日）



BTS防彈少年團觀看量最高的TOP.3歌曲是〈Dynamite〉、〈Boy With Luv〉、〈DNA〉你猜對了嗎？

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