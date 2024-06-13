秀贤《虽然不是英雄》超过100公斤胖胖特殊化妆必须花费8小时！「无法睡觉也不能喝水〜」

平时总给人高冷形象，拥有姣好身材的演员秀贤，这次在《虽然不是英雄》中尝试演出胖美女，说起这个特殊化妆，一次就必须花上8小时装扮，相当辛苦。

12日所公开的YT频道节目邀请到演员秀贤担任嘉宾，主持人李素拉热情地迎接自己的超级模特儿后辈秀贤，秀贤提到自己当时在什么样的契机下参加超模选拔大赛，当时她还只是学生，希望能够做些更专业的事情，认为这样自己的选择可能会更多更广，妈妈也曾鼓励她去尝试看看，其实她的母亲从小就时常鼓励她参与，不过秀贤却都没采取行动，后来觉得试试看也不错，如果妈妈喜欢的话，於是在最后一日丢出了报名表。



秀贤在JTBC电视剧《虽然不是英雄》中饰演一位拥有飞行超能力的美女福动熙，但却因为吃得太胖而无法飞行。剧情初期必须呈现出100公斤左右的她，挑战了特殊化妆。每进行一次特殊胖胖装扮就必须花上4到8个小时，秀贤提到，因为必须花很长的时间才能装扮好，所以非常不容易，前一天的晚上就被接去化妆，所以也无法睡觉，开始化妆之后大家更辛苦的是每次都要重新洗脸，化完妆之后就被困在胖胖装里面了，就算很热也无法脱下来。



李素拉也问到，听起来连上厕所都无法上了吧？该不会连水都不能喝吧？秀贤则回答，自己的确是几乎不喝水。李素拉表示当她与女演员们进行访谈时，中途都会问她们是否需要洗手间，但其实许多演员都已经习惯这样的模式，所以几乎也都不跑厕所，所以这简直是「极限职业」，但当秀贤被问到「如果能重新选择，还会演吗？」她觉得自己一定会做相同选择。



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