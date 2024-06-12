龍俊亨清晨發文再次澄清「鄭俊英群聊事件」：雖然我做錯了，但真不是其中一員

男團Highlight出身的龍俊亨再次對」鄭俊英單聊群」成員的嫌疑進行了澄清。

12日，龍俊亨在個人IG上發文稱：「那時的我顯然是愚蠢的，做錯了事。 我沒有及時糾正局勢，也不知道何為正確的選擇。 面對過度的指責，我不想給公司和成員們帶來傷害，我選擇了以失去一切為代價而退出。」



接著龍俊亨對聊群成員的嫌疑進行了澄清，「我在個人通訊軟體上收到了一個封面為黑屏的影片，影片也沒任何說明，我就點開了。 在我點開之前，根本不知道其中的意圖。」 他強調：「就像我當時說過的那樣，我從未加入過任何群聊，也沒有參與那起不堪入耳的事件。」 同時還抱怨道：「幾年來，我被認為是那起事件的其中一人，被指責是群聊裡的一員。 我曾說過不是事實的部份，但我卻變成了像他們一樣的人。」

龍俊亨最後後悔地說：「我沒有勇氣重新提及此事，我只是默默地希望這件事會過去。 我希望我所愛和珍惜的家人、朋友和粉絲們不會受傷，我會認真反思過去，努力成長為一個成熟的人，並繼續努力生活。」

此外，龍俊亨被指是2019年發生的「鄭俊英聊天群」的成員。 當時他否認自己是群聊成員，但承認在1對1的聊天時接收過偷拍的性愛影片，最終敵不過輿論批判聲的他宣告退出Highlight。

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