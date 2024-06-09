FTIsland前成员宋承炫完婚，自弹自唱祝歌♥ 郑容和与郭东延出席，兴奋模样全都录XD

昨(8)日除了演员金宝罗与导演赵巴伦举行婚礼之外，FTIsland前成员宋承炫也与女友完成婚礼，CNBLUE郑容和与演员郭东延到场祝贺。

宋承炫2009年加入FTIsland以吉他手身分出道，乐团活动同时也演过音乐剧、话剧挑战演技，2019年与公司FNC娱乐合约结束并退出FTIsland，入伍、退伍后2022年以BL剧《哦！我的助手大人》回归且专注演戏，不过‎今年2月宣布退出演艺圈，不久更传出6月结婚。



宋承炫就在昨日完婚，婚礼上最特别的就是他一手包办祝歌，自弹自唱MAKTUB经典歌曲〈Marry Me〉献给新娘，这首歌他曾在与崔敏焕的台湾见面会上表演过。还有，他与新娘一同进场时，音乐竟是饶舌歌手JAY-Z的〈Empire State Of Mind〉（ft. Alicia Keys〉），他一度伸手嗨起来，见花瓣洒落还兴奋转圈，幸福模样藏不住。



婚礼场边有星光，CNBLUE郑容和、《泪之女王》郭东延出席祝贺，三人曾是经纪公司FNC娱乐的同事、前后辈关系。宋承炫和郑容和从FNC时期就是好友，就算宋承炫离开FNC两人仍保持联系，而郭东延也待过FNC，最初也要组乐团但被公司推荐去演戏后改变道路。郑容和晒出三人合照，也拍下宋承炫牵著新娘、入场前在花丛间露出脸和自己互动的有趣画面，更有宾客无意间拍下郑容和在宋承炫入场有多兴奋，半个身子都站起来录影还豪迈大笑。



태평양 등짝 저요 저 pic.twitter.com/3wGYqBpOtD — 블루하트 (@blue_heart0622) June 8, 2024

顺带一提，宋承炫虽然退出FTIsland，不过他和成员李洪基、李在真与崔敏焕在IG上保持追踪，宋承炫传出婚讯并亲自出面说明之贴文（现以移除），可见李洪基、李在真与前经纪人均按赞默默表达支持，可惜的是FTIsland已前往日本准备今(9)日的演唱会，均未能出席。



另外，据传宋承炫婚后将和妻子前往美国生活，会接手岳父的餐厅生意。而郑容和当天还跑了演员金圭白（김규백）的婚礼，晒出和金圭白与《Move to Heaven：我是遗物整理师》洪承希合影，三人可能是新剧‎《不著边际的你》（Disney+预计今年上架）熟识。



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