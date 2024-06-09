《屍速列車》《寄生獸》導演延尚昊攜手李奧納多進軍好萊塢，恐怖片《35號街》明年開拍

據外媒報導，曾執導「千萬電影」《屍速列車》等知名作品的導演延尚昊，將與柳勇在編劇合作打造第一部英語電影《35號街》，製片方之一是美國影星李奧納多·狄卡皮歐創辦的亞壁古道影業。

延尚昊導演2016年以災難殭屍片《屍速列車》在全球打響名號，影片在韓觀影人次更突破一千萬，隨後陸續推出電影《念力》《靜_E》《遺贈的秘密》及Netflix熱門劇集《地獄公使》《寄生獸：灰色部隊》等作品，憑藉獨特的世界觀和天馬行空的想像力持續受到關注。



此番進軍好萊塢，延尚昊選擇和《寄生獸：灰色部隊》編劇柳勇在再次合作，初步敲定的製片方包括李奧納多·狄卡皮歐創辦的亞壁古道影業（Appian Way Productions），以及為《遺贈的秘密》《寄生獸：灰色部隊》擔任製作的韓國製片公司Wow Point。

《35號街》是一部動作恐怖片，故事大綱及演員人選尚未公開，預計最早將於明年下半年開拍。 延尚昊表示一直想嘗試英語電影，這次從劇本到企劃全都親自參與、完全原創，感覺就像「用頭去撞光禿禿的地面」，遇到無數問題與未知考驗，必須迎難而上。



外媒認為，延尚昊作品《地獄公使》《靜_E》《寄生獸：灰色部隊》都曾登上Netflix全球第一，有望以《35號街》為起點，與好萊塢工作室展開更為積極活躍的合作。

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