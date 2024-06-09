《畢業》鄭麗媛醉後認愛魏嘏雋！秘密戀情START超甜！鄭麗媛職業面臨分叉路的抉擇（EP.5–8）

[有雷] 《畢業》終於進入成人戀愛模式了！昔日學生變同事的魏嘏雋，終於對老師鄭麗媛告白，鄭麗媛也暫時放下了老師的身分，想起魏嘏雋對她是如此重要的存在。兩人終於開啟了秘密戀情，而新同學的認同，也讓鄭麗媛重新思考自己的職場發展。

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徐惠珍（鄭麗媛飾）與李俊浩（魏嘏雋飾）的師生同台策略宣告失敗，只有一位希元高中的學生來聽，甚至還是對手補習班派來的眼線。於是院長認為徐惠珍需要扛起這個失敗的責任，而要將她調到江北區的分校，惠珍也開始著手交接班級，但此時對手最佳補習班的院長，卻向她提出了一個挖角的好條件，可以晉升副院長，讓惠珍有些心動。



惠珍認為並非單一事件的失敗，院長的調度讓她徹底失去了彼此之間的信任。但情況卻出現逆轉，唯一來聽課的希元高中學生李時宇，卻在朋友群之中給予高度評價，並且退掉了原本的補習班轉而加入了俊浩的班級，並且帶來了許多同校同學而成功開了新班。此時院長又希望挽回惠珍，但惠珍似乎已做了離開補習班的選擇。俊浩也支持惠珍的決定。



院長趁著酒後壯膽挽留惠珍，情況卻有點失控，俊浩趕緊前往救場，卻與喝醉的院長一起掉入水中，全身溼答答的他只好跟惠珍一起到辦公室烘乾衣服，此時他也直球告白惠珍，惠珍看來有些慌張，沒能在當下回應什麼。不過俊浩卻開始展開追求攻勢。



惠珍雖決定要跳槽到最佳補習班，此時卻遇上了李時宇，時宇說他試聽的那堂課程是有史以來最有趣的國文課，並且詢問惠珍老師何時開新班級，讓惠珍大受鼓舞，若她跳槽了，時宇是否會非常失望？諸多考量之下，惠珍又再度決定留在現職，再繼續努力。雖然一開始曾傳出她要跳槽的風聲，同事也都好奇她的去留，不過她仍決定不走。



面對俊浩的追求，惠珍在與朋友喝酒閒聊時，也捫心自問俊浩對於自己是什麼樣的存在，不僅是當年成功培養的高材生，也是惠珍工作陷入低潮時，給予她堅持下去的一股力量，因此她對於俊浩也有著特別的感覺，但始終覺得自己是老師的身分，有些猶豫。後來她喝得太醉，好友索性請正好傳訊息來的俊浩前來接走她，俊浩也紳士地陪著她度過喝醉的夜晚。惠珍接受了這份心意，兩人也開始了秘密戀愛。



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