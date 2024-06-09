《尸速列车》《寄生兽》导演延尚昊携手李奥纳多进军好莱坞，恐怖片《35号街》明年开拍

据外媒报导，曾执导「千万电影」《尸速列车》等知名作品的导演延尚昊，将与柳勇在编剧合作打造第一部英语电影《35号街》，制片方之一是美国影星李奥纳多・狄卡皮欧创办的亚壁古道影业。

延尚昊导演2016年以灾难僵尸片《尸速列车》在全球打响名号，影片在韩观影人次更突破一千万，随后陆续推出电影《念力》《静_E》《遗赠的秘密》及Netflix热门剧集《地狱公使》《寄生兽：灰色部队》等作品，凭藉独特的世界观和天马行空的想像力持续受到关注。



此番进军好莱坞，延尚昊选择和《寄生兽：灰色部队》编剧柳勇在再次合作，初步敲定的制片方包括李奥纳多・狄卡皮欧创办的亚壁古道影业（Appian Way Productions），以及为《遗赠的秘密》《寄生兽：灰色部队》担任制作的韩国制片公司Wow Point。

《35号街》是一部动作恐怖片，故事大纲及演员人选尚未公开，预计最早将於明年下半年开拍。 延尚昊表示一直想尝试英语电影，这次从剧本到企划全都亲自参与、完全原创，感觉就像「用头去撞光秃秃的地面」，遇到无数问题与未知考验，必须迎难而上。



外媒认为，延尚昊作品《地狱公使》《静_E》《寄生兽：灰色部队》都曾登上Netflix全球第一，有望以《35号街》为起点，与好莱坞工作室展开更为积极活跃的合作。

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