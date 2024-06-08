BTS防彈少年團「Festa」周邊因設計簡單又昂貴！遭韓網友狂批：「真的好土、一點誠意都沒有就想騙錢」

即使全員都在當兵，但...BTS防彈少年團日前驚喜宣布「2024 BTS Festa」正式啟動，今年6月迎來出道11週年的里程碑。

慶典包含公布一系列的回憶照片、Jin 將會在退伍的隔天（出道日當天）與1000名粉絲擁抱、還有柾國也發行了粉絲頌〈Never Let Go〉等等，讓許多粉絲都相當開心。



此外，HYBE 日前也公布這次「Festa」的周邊，但卻因為設計簡單（只有防彈少年團的logo、Festa的字）又昂貴的價格，T-shirt 定價54000韓幣（約台幣1300）、帽踢定價109000韓幣（約台幣2600），在韓網引發熱烈討論，留言已超過1200則。



韓網友：「把粉絲和藝人當成什麼了，一點誠意都沒有就想騙錢，簡直要瘋了」、「真的好土啊，價格也像話嗎？」、「跟 NewJeans 的周邊形成了鮮明的對比」、「不買了，怎麼能比6年前的周邊還差呢」、「粉絲們看起來像冤大頭吧，拜託你出漂亮的周邊」、「雖然是防彈的粉絲，但真的是史無前例的毫無誠意」、「我自己做也比那個強」、「哇，本來想抵制來著，沒想到這麼簡單」、「Festa是每年都會做的，應該會有充分的時間準備，但是帶著沒有誠意的 logo 周邊，真的無法理解」、「阿米們還是會買，因為這樣公司一點也不擔心」、「哇 真的太難看了」、「負責人是誰啊？真的很難弄成這樣啊」等等。



而為了與粉絲們約定在2025年以完全體重聚，繼前年12月入伍的 Jin、去年4月入伍的 j-hope、去年9月開始替代役服役的 SUGA 後，剩下的4名成員也在去年12月入伍。RM、V、 Jimin 和柾國在完成基礎軍事訓練後，以陸軍現役身份服兵役，其中 V 已報名陸軍首都防衛司令部特殊任務隊（SDT）。



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞