金鍾國當「爺爺」了！表外甥女禹勝熙生產，金鍾國祝賀同時承認當爺

年近50仍未婚的《Running Man》《我家的熊孩子》班底金鍾國，近日聽聞表外甥女禹勝熙（音譯）生產消息，又喜又悲(?)留言表示自己要當爺爺了。

歌手出身、正活躍各大綜藝的金鍾國，在演藝圈有一些明星親戚，表外甥女Soya是歌手（Soya是金鍾國表姐的女兒），另個表外甥女禹勝熙是模特兒出身演員（禹勝熙是金鍾國另個表姐的女兒，和Soya是表姐妹）。無論是Soya還是禹勝熙，都因金鍾國的關係上過《我家的熊孩子》展現舅甥之情。

▼左起為Soya、金鍾國、禹勝熙與饒舌歌手CHUFLEX



禹勝熙近日在IG發文分享生子喜悅，照片是自己的孕肚照，她表示自己拍完照片隔天羊水就破了，孩子是以38週又5天出生，小名取作「春」。金鍾國在下方留言：「現在我真的……爺爺……恭喜你^^」刪節號看起來有言外之意，也許因為他本人還沒有結婚，就先在家族當了「爺爺輩」。



其實早在4月底，Soya就透露禹勝熙順利生產了，說舅舅金鍾國的音樂是姐姐禹勝熙最好的胎教教材，外甥（禹勝熙孩子）的胎名取作「春」也是來自金鍾國的新歌〈春天來了〉，附上的照片是兩表姐妹去舅舅演唱會的照片，禹勝熙手捧著肚子沒有露臉。而禹勝熙上月才公開當時的露臉照回憶當時。



禹勝熙2018年曾在《我家的熊孩子》現身，金鍾國陪她挑婚紗，也問她為何選擇和影像導演李秀煥結婚。6年過去，禹勝熙終於誕下第一個孩子晉升為媽媽，而金鍾國在《我家的熊孩子》也從2018年待到現在6年，不過尚未成家、還未能從《熊孩子》畢業。



▼《熊孩子》上上週播出的EP.395，金鍾國爸爸才許願盼望金鍾國能結婚



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