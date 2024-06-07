FTIsand七月回歸、時隔8年發正規專輯，出道17年終於擁有應援手燈！

今日據韓媒《hankyung》報導，男子樂團FTIsland確定將於7月10日推出正規七輯，正如火如荼籌備。

這是FTIsland在去年9月的迷你九輯《Sage》之後時隔10個月在韓回歸，亦是2016年正規六輯《Where's the truth》之後時隔8年之久再次推出正規專輯，令人充滿期待。



同時，FTIsand官方IG也在今天公開應援手燈預告圖、宣佈將於6月開始發售，讓PRI（粉絲名）們驚呼等了17年終於可以擁有官方手燈了！根據設計圖，手燈內部是寶藏島的形象、呼應FTIsand名稱概念，上方剛好可以插入一直以來沿用的應援小黃旗、上演燈旗合體：



FTIsand堪稱「偶像樂團」的始祖，主唱李洪基擁有極具辨識度的聲線、音樂風格也強勁有力，在最近的K-pop樂團熱潮中展現出持久不衰的人氣。 去年8月從首爾開始先後在澳門、曼谷、臺北、吉隆坡、香港等8個城市成功舉辦亞洲巡迴演唱會《HEY DAY》，今年回歸之前還將於6月29日至30日在首爾舉辦單獨演唱會《PULSE》，再次與國內粉絲見面。

FTIsand於2007年6月出道，以歌曲《愛情病》一舉成名，隨後憑藉《愛情風暴》《等你回頭》《因為不懂如何去愛》《譃愛》《更接近眼淚的人》《愛愛愛》《希望》《狠狠愛》等名曲獲得大眾喜愛，還曾因《壞女人》中一句空耳歌詞「到南部弄假牙~好擠啊~」意外爆紅華語圈。2021年全員兵役結束後，再次通過《難以置信》《Sage》等歌曲展現了實力。



FTIsand三位成員的個人活動也非常活躍。 李洪基和李在真將於28日在首爾出演音樂劇《四月是你的謊言》，崔敏煥則活躍於KBS2的節目《超人回來了》。



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