FTIsand七月回归、时隔8年发正规专辑，出道17年终於拥有应援手灯！

今日据韩媒《hankyung》报导，男子乐团FTIsland确定将於7月10日推出正规七辑，正如火如荼筹备。

这是FTIsland在去年9月的迷你九辑《Sage》之后时隔10个月在韩回归，亦是2016年正规六辑《Where's the truth》之后时隔8年之久再次推出正规专辑，令人充满期待。



同时，FTIsand官方IG也在今天公开应援手灯预告图、宣布将於6月开始发售，让PRI（粉丝名）们惊呼等了17年终於可以拥有官方手灯了！根据设计图，手灯内部是宝藏岛的形象、呼应FTIsand名称概念，上方刚好可以插入一直以来沿用的应援小黄旗、上演灯旗合体：



FTIsand堪称「偶像乐团」的始祖，主唱李洪基拥有极具辨识度的声线、音乐风格也强劲有力，在最近的K-pop乐团热潮中展现出持久不衰的人气。 去年8月从首尔开始先后在澳门、曼谷、台北、吉隆坡、香港等8个城市成功举办亚洲巡回演唱会《HEY DAY》，今年回归之前还将於6月29日至30日在首尔举办单独演唱会《PULSE》，再次与国内粉丝见面。

FTIsand於2007年6月出道，以歌曲《爱情病》一举成名，随后凭藉《爱情风暴》《等你回头》《因为不懂如何去爱》《譃爱》《更接近眼泪的人》《爱爱爱》《希望》《狠狠爱》等名曲获得大众喜爱，还曾因《坏女人》中一句空耳歌词「到南部弄假牙~好挤啊~」意外爆红华语圈。2021年全员兵役结束后，再次通过《难以置信》《Sage》等歌曲展现了实力。



FTIsand三位成员的个人活动也非常活跃。 李洪基和李在真将於28日在首尔出演音乐剧《四月是你的谎言》，崔敏焕则活跃於KBS2的节目《超人回来了》。



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