Epik High澳門演唱會來襲 6月29日準備High&Energy

各位High Skool迫不及待與Hip hop天團Epik High在澳門會面了嗎？

備受期待的Epik High即將於6月29日在澳門百老匯舉行《EPIK HIGH THE PUMP ASIA TOUR 2024 – MACAU》，由萬星國際娛樂文化主辦。作為是次亞洲巡演的首站演出，相信定必為High Skool帶來一場難忘的視聽盛宴。

Epik High由Tablo、Mithra Jin和DJ Tukutz三位才華橫溢的Hip hop藝人組成，以獨特的音樂風格深受全球粉絲喜愛。他們的現場表演一向High爆全場，充滿感染力和震撼力。此次澳門站也不例外，Epik High勢必為High Skool帶來精彩的舞台演出，讓High Skool沉浸在激昂澎湃的音樂氛圍中。



除了精彩紛呈的舞台演出，Epik High還特別為High Skool準備了滿滿的粉絲福利，包括HI-BYE、團體合照、親筆簽名海報及親筆簽名拍立得等等。

一起期待6月29日Epik High在澳門的震撼演出，與High Skool共同譜寫美好時光！

《EPIK HIGH THE PUMP ASIA TOUR 2024 – MACAU》將於2024年06月29日(六) 在澳門百老匯舉行。門票由港幣/澳門幣788元起，將於2024年6月7日（五）中午12時起經「澳門百老匯」www.broadwaymacau.com.mo及大麥www.damai.cn公開發售。

《EPIK HIGH THE PUMP ASIA TOUR 2024 – MACAU》

日期：2024年6月29日(星期六)

時間：晚上7時正

地點：「澳門百老匯™」 - 百老匯舞台

票價：港幣HKD / 澳門幣MOP $1588 /$1188 /$788

公開售票：2024年6月7日(星期五) 中午12時起

訂購網站： 「澳門百老匯」- https://www.broadwaymacau.com.mo

大麥 - https://detail.damai.cn/item.htm?id=800845638529

主辦單位：萬星國際娛樂文化

巡演公司：RYCE Entertainment

經紀公司：OURS CO., Ltd.



粉絲福利：

$1,588門票：官方海報 (全體)、官方小卡 (全體)、HI-BYE (全體)、3:20團體合照 (700名)、親筆簽名海報 (30名)、親筆簽名拍立得 (10名)

$1,188門票：官方海報 (全體)、官方小卡 (全體)、HI-BYE (全體)、3:20團體合照 (300名)

$788門票：官方海報 (全體)、官方小卡 (全體)、HI-BYE (全體)



- 詳情請留意主辦方公告

- 主辦方保留活動異動之權利

- 福利中獎名單將於活動前一天公佈

韓星網@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞