【K社韓國小百科】「密陽性暴力事件」主犯搖身一變「女兒傻瓜」，白種元造訪其餐廳合照引眾怒！案件每個細節都令人血壓上升

最近有網友爆料白種元曾到訪宣傳的餐廳居然僱用了轟動一時的「密陽集體性暴力事件」加害者，令這樁20年前的案件再次引起關註。

韓國YouTuber「奈落保管所」從6月1日開始接連發佈影片，稱「密陽集體性暴力事件」主犯之一朴某目前在親戚開的餐廳工作，知名美食藝人白種元曾造訪和稱讚該餐廳、與朴某等人合影，餐廳在Google有超過1000則高分評價。 朴某因此收入不菲，還結婚並養育一名女兒，過著幸福的生活。





該YouTuber公開朴某PO在SNS的一段話：「我會消除我女兒人生路上的一切絆腳石，成為最可靠的爸爸。」



憤怒網友去餐廳IG留言質問為何僱用犯罪者，IG運營者（推測是餐廳老闆的小孩）回答說因為朴某哀求才僱用他，而僱用行為本身並非犯罪：「他說自己沒錢、拜託救救他，我爸爸一時做了錯誤的判斷。 」



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網友亦來到白種元相關影片留言表達憤怒：「性暴力受害女性過了20年仍備受煎熬，你們卻很是和睦啊」「強暴別人的女兒，卻在自己IG扮演女兒傻瓜kkk真該在他額頭烙印『強姦犯』三個字」。

韓國網友之所以如此憤怒，不僅因案件本身十分惡劣，更因加害人多達數十名卻無一受到實質懲罰，處理過程亦漏洞百出、給受害人造成嚴重的二次傷害。 韓國影視作品也多次提及這一案件，電影《青春勿語》、《信號》中的「仁州女高中生集體性暴力事件」皆是以其為原型。



2003年，居住在蔚山的14歲女國中生崔某誤撥電話接通了密陽市高二男生金某，對方以「聲音很好聽」為由和她開始網聊，半年後將其約到密陽，隨後與同夥不良少年在旅館將崔某打暈後輪流強暴並拍下影片，並以PO上網、告訴父母和學校為由強迫崔某配合。 2004年1月到11月，崔某遭到數十次性暴力、索取錢財、非法拍攝等侵害，直到12月才被揭發，警方一舉逮捕數十名加害者。



經調查，集體性暴力事件的受害者一共有5名，除崔某外還有崔某親姐、另1名女國中生和2名女高中生。 直接參與集體性暴力的一共有44人，若加上幫忙望風和拍攝的共犯則多達119人，然而最終沒有一個人受到實質性懲罰，甚至連前科都沒有留下。 法官認為犯行出於「青少年對性的好奇和衝動性集體心理」、具有偶發性，且加害者皆已確定升學或就業事宜，「作為人格尚未成熟的少年具有教化的可能性」，最終只送進少年院接受保護觀察或參加志工活動。



調查過程中，密陽警察稱受害女生「弄髒了密陽的水」、讓女生直接和41名嫌疑人見面對質而導致她精神臨近崩潰，對受害人親屬承諾非公開調查、隨即將具體細節寫進報道資料發給記者，在KTV等公眾場所公然談論案情、做出貶低受害人的言論，多名密陽市民亦認為是受害女生先勾引男高中生。 部份加害者拿到了和解書，據悉是受害女生的酒鬼父親所指使。 因事件涉及的人群太多，在韓國甚至有絕對不能和密陽男生交往的說法。

後經調查，該餐廳所在地是農業用地、屬於違章建築，近日已被拆除。 餐廳IG賬號已被刪除，原址門口貼出店主的道歉文：「職員朴某確實是我們的侄子，僱用他而引起社會爭議真的非常抱歉。」



不僅如此，有消息稱另一名加害者目前在VOLVO工作，該公司立即PO出公告表示已解僱該職員。 另有消息稱第三名加害者在LG工作，該公司職員透露稱社內留言板全部都是希望趕他走、覺得他丟臉。



「奈落保管所」還爆料了另一名涉案者金某的實名和工作，隨後自稱金某本人的網友留言喊冤，表示當年是被前輩強迫參與犯行，且已與受害者和解，宣稱會起訴博主獵巫和侵害名譽：「不要折磨努力生活的人。」

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